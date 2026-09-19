Набор "Теремок" 577/СИ 577
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фигурки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%750 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фигурки
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х9
Вес, г.
329
Описание товара Набор "Теремок" 577/СИ 577
Фигурки персонажей сказки Теремок. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья детей. Мягконабивные фигурки динозавров с характерными и реалистичными особенностями строения туловища и окраса. Фактурная поверхность, имитирующая шкуру животного. Игрушка с хорошей детализированностью. Имеют звуковые эффекты. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Фигурки
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 фигурок, упаковка
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Фигурки персонажей сказки Теремок. Выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья детей. Мягконабивные фигурки динозавров с характерными и реалистичными особенностями строения туловища и окраса. Фактурная поверхность, имитирующая шкуру животного. Игрушка с хорошей детализированностью. Имеют звуковые эффекты. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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