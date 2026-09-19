Top.Mail.Ru
Набор "Дюймовочка" СИ-362 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор "Дюймовочка" СИ-362

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор &quot;Дюймовочка&quot; СИ-362 - фото 1
Набор &quot;Дюймовочка&quot; СИ-362 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фигурки
  • Набор &quot;Дюймовочка&quot; СИ-362 - фото 1
  • Набор &quot;Дюймовочка&quot; СИ-362 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
900 руб.  1 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393651
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Фигурки
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 игрушек-персонажей сказки
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, г.
320

Описание товара Набор "Дюймовочка" СИ-362

Фигурки продуктов выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Набор "Дюймовочка" СИ-362




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Фигурки
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 игрушек-персонажей сказки
Материал
ПВХ
Страна производитель
Китай
Описание
Фигурки продуктов выполнены из качественных материалов, безопасных для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Дюймовочка" СИ-362 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...