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Набор "Заюшкина избушка" СИ-355 купить с доставкой в Москве
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Набор "Заюшкина избушка" СИ-355

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Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 1
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 2
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 3
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 4
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 5
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 6
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 7
Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор фигурок
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 1
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 2
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 3
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 4
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 5
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 6
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 7
  • Набор &quot;Заюшкина избушка&quot; СИ-355 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
720 руб.  1 241 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393650
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Набор фигурок
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фигурки зайчика, кота, лисы, медведя, волка, петуха
Материал
ПВХ, резина
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х19х8
Вес, г.
120

Описание товара Набор "Заюшкина избушка" СИ-355

Фигурка "Огонек" - это увлекательный набор фигурок, рассчитанный на детей от 3 лет и произведенный в России. Бренд "Огонек" славится высоким качеством и безопасностью своей продукции, что делает его популярным выбором среди родителей. Этот набор станет отличным дополнением к коллекции игрушек вашего ребенка, стимулируя развитие воображения и творческих навыков. Яркие и детализированные фигурки прекрасно подойдут для ролевых игр, позволяя детям придумывать свои сценарии и истории. Фигурки выполнены из безопасных материалов, соответствующих всем стандартам качества, что делает игру с ними не только увлекательной, но и безопасной.

Отзывы о товаре Набор "Заюшкина избушка" СИ-355




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Набор фигурок
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фигурки зайчика, кота, лисы, медведя, волка, петуха
Материал
ПВХ, резина
Страна производитель
Россия
Описание
Фигурка "Огонек" - это увлекательный набор фигурок, рассчитанный на детей от 3 лет и произведенный в России. Бренд "Огонек" славится высоким качеством и безопасностью своей продукции, что делает его популярным выбором среди родителей. Этот набор станет отличным дополнением к коллекции игрушек вашего ребенка, стимулируя развитие воображения и творческих навыков. Яркие и детализированные фигурки прекрасно подойдут для ролевых игр, позволяя детям придумывать свои сценарии и истории. Фигурки выполнены из безопасных материалов, соответствующих всем стандартам качества, что делает игру с ними не только увлекательной, но и безопасной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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