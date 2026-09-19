Ксилофон в коробке VIGA VG58771
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Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%990 руб. 2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392065
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
в комплекте 1 палочка для игры
Материал
дерево
Особенности
8 тонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х5
Вес, г.
625
Описание товара Ксилофон в коробке VIGA VG58771
Детский ксилофон является эффективным инструментом, помогающим приучить малыша к музыке. Ребенок сможет освоить основы создания музыкальных композиций. Он поймет, что такое ноты, а также прочувствует особенности музыкально ритма. Малыш сможет развить музыкальный слух благодаря тому, что каждый звук соответствует определенному цвету. Игра будет веселой и интересной. Так как каждая клавиша имеет свой цвет, ребенок сможет ближе познакомиться с особенностями цветовой гаммы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
в комплекте 1 палочка для игры
Материал
дерево
Особенности
8 тонов
Страна производитель
Китай
Детский ксилофон является эффективным инструментом, помогающим приучить малыша к музыке. Ребенок сможет освоить основы создания музыкальных композиций. Он поймет, что такое ноты, а также прочувствует особенности музыкально ритма. Малыш сможет развить музыкальный слух благодаря тому, что каждый звук соответствует определенному цвету. Игра будет веселой и интересной. Так как каждая клавиша имеет свой цвет, ребенок сможет ближе познакомиться с особенностями цветовой гаммы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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