Осветитель кольцевой Микромед с регулировкой яркости
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
внутренний диаметр 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель кольцевой Микромед с регулировкой яркости
Кольцевой осветитель (с регулировкой яркости) к микроскопам серии МС, МБС расширит границы возможностей стереомикроскопа. Осветитель крепится на объектив микроскопа с помощью трех винтов. При этом происходит бестеневое освещение объекта отраженным светом. В комплект осветителя входит запасная лампа.
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Кольцевой осветитель (с регулировкой яркости) к микроскопам серии МС, МБС расширит границы возможностей стереомикроскопа. Осветитель крепится на объектив микроскопа с помощью трех винтов. При этом происходит бестеневое освещение объекта отраженным светом. В комплект осветителя входит запасная лампа.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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