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Аккумулятор для вспышек Godox WB300P купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор для вспышек Godox WB300P

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Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 1
Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 2
Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 3
Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 4
Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
  • Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 1
  • Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 2
  • Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 3
  • Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 4
  • Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
5 120 руб.  9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391249
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Особенности
напряжение 14.4 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор для вспышек Godox WB300P

Аккумулятор Godox WB300P для Godox AD300Pro - это источник питания 14,4 В / 2600 мАч для вспышки Godox AD300Pro. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 импульсов при полной мощности.

Отзывы о товаре Аккумулятор для вспышек Godox WB300P




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Аккумулятор
Комплектация
аккумулятор, упаковка
Особенности
напряжение 14.4 В
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Godox WB300P для Godox AD300Pro - это источник питания 14,4 В / 2600 мАч для вспышки Godox AD300Pro. Одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 импульсов при полной мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор для вспышек Godox WB300P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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