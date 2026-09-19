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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H купить с доставкой в Москве
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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H

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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 10
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 11
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 9
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 10
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 11
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391238
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х20х20
Вес, кг.
6.2

Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H

Видеообзор на Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H

Видеообзор Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H
 

Отзывы о товаре Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H

Видеообзор Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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