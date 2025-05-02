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Адаптер штативный Manfrotto 120 купить с доставкой в Москве
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Адаптер штативный Manfrotto 120

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Адаптер штативный Manfrotto 120 - фото 1
Адаптер штативный Manfrotto 120 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
  • Адаптер штативный Manfrotto 120 - фото 1
  • Адаптер штативный Manfrotto 120 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
6 840 руб.  8 100 руб. 
Начислим 583 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 385437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер штативный Manfrotto 120
6 840 руб. -16%
8 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер штативный Manfrotto 120

Аксессуар Manfrotto представляет собой высококачественный адаптер, который станет незаменимым элементом для вашего штатива. С шириной всего 6 см, он компактен и удобен в использовании, незаменим для профессиональных и любительских съемок. Созданный известным брендом Manfrotto, этот адаптер отличается надежностью и долговечностью. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует устойчивость и безопасность вашего оборудования. Идеально подходит для фотографов, которым необходимы надежные и функциональные решения для их съемочной аппаратуры.

Отзывы о товаре Адаптер штативный Manfrotto 120

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано грубовато, но крепко и добротно. Массивная основная плита с запасом прочности. С площадками Милибу и Манфротто совместимо.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар Manfrotto представляет собой высококачественный адаптер, который станет незаменимым элементом для вашего штатива. С шириной всего 6 см, он компактен и удобен в использовании, незаменим для профессиональных и любительских съемок. Созданный известным брендом Manfrotto, этот адаптер отличается надежностью и долговечностью. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует устойчивость и безопасность вашего оборудования. Идеально подходит для фотографов, которым необходимы надежные и функциональные решения для их съемочной аппаратуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано грубовато, но крепко и добротно. Массивная основная плита с запасом прочности. С площадками Милибу и Манфротто совместимо.


Адаптер штативный Manfrotto 120 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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