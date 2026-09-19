Зажим Manfrotto 386B-1
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Характеристики
Описание товара Зажим Manfrotto 386B-1
Хотя зажим Super Clamp является одним из наших самых популярных продуктов, мы уверены в том, что этот еще более универсальный зажим отвоюет рынок у своего старшего брата. Его уменьшенный размер — его главное достоинство: зажим NANO помещается в любой карман, весит всего 110 г, но держит нагрузку до 4 кг. Зажим Nano Clamp полон технологических усовершенствований: новая запатентованная система скрытой резьбы, новая лента с повышенным коэффициентом трения улучшает сцепление, вытягиваемая фиксирующая алюминиевая ручка, уникальная конструкция поверхности, испытанная на самых гладких поверхностях, позволяющая охватывать как плоские, так и круглые трубы и штанги. Универсальность, предоставляемая двумя креплениями 3/8 и 1/4 делает зажим Nano Clamp совместимым практически со всеми световыми аксессуарами на рынке. Последняя версия была разработана, чтобы идеально дополнять адаптер с блокировкой вращения новых фрикционных кронштейнов.
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