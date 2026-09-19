Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6
Этот адаптер позволяет вам присоединить быстросъёмную систему с верхней фиксацией Q6 к имеющейся фото голове. Система Top Lock была разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Изготовленный из лёгкого алюминия, адаптер имеет три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения), которые обеспечивают точность кадрирования и помогают получить четкие снимки, обеспечивая использование всей площади кадра и сокращая время пост-продакшен. Q6, совместимая со стандартом Arca, поставляется с адаптером. Запасные площадки можно приобрести отдельно. Данный адаптер совместим со следующими головами Manfrotto: MH054M0, MH054M0-Q2, MH054M0-Q5, MH055M0, MH055M0-Q2, MH055M0-Q5, MH055M0-RC4, MH057M0, MH057M0-Q5, MH057M0-RC4, 468MG, 468MGRC0, 468MGRC2, 468MGRC3, 468MGRC4, 468MGRC5
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