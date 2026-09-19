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Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5

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Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385332
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
400

Описание товара Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5

Оригинальный кронштейн MS050M4-Q5 Manfrotto. Г-образный кронштейн L BRACKET является уникальным аксессуаром, разработанным для всех профессиональных фотографов, которые хотели бы быстро и просто менять форматы съёмки, быстро меняя положение камеры из горизонтальной в вертикальную плоскости. Угловой кронштейн сочетает в себе лёгкость с максимально надёжной поддержкой. Магниевая структура обеспечивает надежное решение с точки зрения устойчивости, малого веса и транспортабельности для всех типов оборудования. Специальные системы, предотвращающие вращение, отлично располагаются вокруг корпуса камеры, обеспечивая надёжный контроль, сохраняя устойчивость любого тяжелого профессионального оборудования. Этот аксессуар помогает расширить вертикальный и горизонтальный диапазоны движений, сохраняя центр тяжести камеры на штативе и не допуская изменения положения объектива при переходе от горизонтального к вертикальному кадру. Угловой кронштейн подходит к различным моделям камер, сохраняя высокий уровень точности и эргономики. Быстроразъёмная система Q5, на основе площадки 501PL, обеспечивает идеальную сбалансированность тяжёлого оборудования.

Отзывы о товаре Кронштейн угловой Manfrotto MS050M4-Q5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный кронштейн MS050M4-Q5 Manfrotto. Г-образный кронштейн L BRACKET является уникальным аксессуаром, разработанным для всех профессиональных фотографов, которые хотели бы быстро и просто менять форматы съёмки, быстро меняя положение камеры из горизонтальной в вертикальную плоскости. Угловой кронштейн сочетает в себе лёгкость с максимально надёжной поддержкой. Магниевая структура обеспечивает надежное решение с точки зрения устойчивости, малого веса и транспортабельности для всех типов оборудования. Специальные системы, предотвращающие вращение, отлично располагаются вокруг корпуса камеры, обеспечивая надёжный контроль, сохраняя устойчивость любого тяжелого профессионального оборудования. Этот аксессуар помогает расширить вертикальный и горизонтальный диапазоны движений, сохраняя центр тяжести камеры на штативе и не допуская изменения положения объектива при переходе от горизонтального к вертикальному кадру. Угловой кронштейн подходит к различным моделям камер, сохраняя высокий уровень точности и эргономики. Быстроразъёмная система Q5, на основе площадки 501PL, обеспечивает идеальную сбалансированность тяжёлого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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