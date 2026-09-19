Top.Mail.Ru
Стойка Manfrotto 087NW купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка Manfrotto 087NW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка Manfrotto 087NW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384846
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
21.7

Описание товара Стойка Manfrotto 087NW

Прочная сверхмощная стойка с двумя подъемными секциями. 1 выравнивающая нога для устойчивости на неровных поверхностях. Универсальное крепление с гнездом 5/8 и пальцем 5/8. Хромированная стальная стойка с зубчатой колонной.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 087NW




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Световые стойки
Описание
Прочная сверхмощная стойка с двумя подъемными секциями. 1 выравнивающая нога для устойчивости на неровных поверхностях. Универсальное крепление с гнездом 5/8 и пальцем 5/8. Хромированная стальная стойка с зубчатой колонной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Manfrotto 087NW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...