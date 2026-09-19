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Журавль Manfrotto 025BS черный купить с доставкой в Москве
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Журавль Manfrotto 025BS черный

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Журавль Manfrotto 025BS черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384835
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
21

Описание товара Журавль Manfrotto 025BS черный

Включает стойки 008BU, журавль, колеса, противовес. Максимальная нагрузка до 6,8 кг при полном выдвижении. Максимальная нагрузка 30 кг, максимальная высота 2,1 м. Ноги с двойными распорками для устойчивости и безопасности. Зубчатый контроль в конце журавля позволяет повороты на 180 град.

Отзывы о товаре Журавль Manfrotto 025BS черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Включает стойки 008BU, журавль, колеса, противовес. Максимальная нагрузка до 6,8 кг при полном выдвижении. Максимальная нагрузка 30 кг, максимальная высота 2,1 м. Ноги с двойными распорками для устойчивости и безопасности. Зубчатый контроль в конце журавля позволяет повороты на 180 град.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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