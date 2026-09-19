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Каретка для рельсовой системы Manfrotto FF3229 купить с доставкой в Москве
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Каретка для рельсовой системы Manfrotto FF3229

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Каретка для рельсовой системы Manfrotto FF3229
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каретки
Максимальная нагрузка, кг
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384816
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Каретки
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Каретка для рельсовой системы Manfrotto FF3229

Оснащена тормозом, фиксирующим каретку в том положении, где он размещен. Подходит для нагрузок до 60 кг. Для отпускания тормоза потяните проволоку вниз вместе с операционным шестом.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Каретки
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Описание
Оснащена тормозом, фиксирующим каретку в том положении, где он размещен. Подходит для нагрузок до 60 кг. Для отпускания тормоза потяните проволоку вниз вместе с операционным шестом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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