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Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215

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Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384813
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
600

Описание товара Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215

Допускает перепад высоты до 2 см, соединив два держателя вместе, вы сможете компенсировать перепад высоты до 4 см.

Отзывы о товаре Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Описание
Допускает перепад высоты до 2 см, соединив два держателя вместе, вы сможете компенсировать перепад высоты до 4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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