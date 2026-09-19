Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52
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Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384699
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
30
Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52
Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
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Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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