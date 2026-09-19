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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 купить с доставкой в Москве
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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52

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Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 1
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 2
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 3
Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для объектива
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 1
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 2
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 3
  • Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384699
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52

Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.

Отзывы о товаре Адаптер для объектива Manfrotto Xume 52mm MFXLA52




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер для объектива
Описание
Быстросъемные магнитные адаптеры Manfrotto XUME позволяют моментально устанавливать фильтры на любом объективе, в любом положении. Система крепления фильтров Manfrotto XUME состоит из двух основных частей, держателя фильтра и адаптера для объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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