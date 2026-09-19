Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head
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Характеристики
Описание товара Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head
Оригинальная голова MHPANOVR Manfrotto. Панорамная голова VR необходима для съемки фото и видео 360?. Благодаря своей полезной нагрузке 4 кг она отлично работает с профессиональными зеркальными камерами. Она оснащена скользящими площадками для размещения камеры над панорамной осью вращения, скользящей площадкой, которая вращается вокруг передней/задней оси наклона. Они позволяют поворачивать камеру как по горизонтальной, так и по вертикальной осям вокруг нодальной точки камеры/объектива, что позволяет легко получать наиболее точные снимки VR 360°. Использование этой панорамной головы позволяет легко сшивать снимки, создавая точно скомпонованную среду VR с минимальной пост-обработкой или программной коррекцией. Все ее площадки и поворотные направляющие имеют четкую маркировку, позволяющую легко перемещать камеру после того, как было определено и записано положение нодальной точки. Вертикальную опору можно разблокировать и повернуть на 90° (затем снова заблокировать), чтобы при транспортировке голова занимала меньше места, гарантируя, что механизмы скользящей площадки защищены от ударов.
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