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Характеристики
Тип товара
Тележка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384556
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Описание товара Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly
Оригинальная колесная база MDOLLYVR Manfrotto. Регулируемая тележка Dolly Manfrotto серии VR – идеальный аксессуар, который обеспечит вашему воображению максимальную свободу движения. Она позволяет получить потрясающие кадры 360? в условиях быстрой смены расположений, когда вам нужно оперативно передвигать поддерживающую конструкцию, постоянно меняя точки обзора. Эта тележка Dolly идеально сочетается со штативами легкими и среднего веса. В рамках линии VR эта тележка сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto. У нее регулируемые ноги, которые варьируют занимаемую ей площадь от минимум 78 см до максимум 114 см. Ее большие 76-миллиметровые колеса обеспечивают плавное движение, а также имеют стоп-систему, благодаря которой тележка опирается на отдельные ноги, оставаясь абсолютно стабильной и прочной.
Оригинальная колесная база MDOLLYVR Manfrotto. Регулируемая тележка Dolly Manfrotto серии VR – идеальный аксессуар, который обеспечит вашему воображению максимальную свободу движения. Она позволяет получить потрясающие кадры 360? в условиях быстрой смены расположений, когда вам нужно оперативно передвигать поддерживающую конструкцию, постоянно меняя точки обзора. Эта тележка Dolly идеально сочетается со штативами легкими и среднего веса. В рамках линии VR эта тележка сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto. У нее регулируемые ноги, которые варьируют занимаемую ей площадь от минимум 78 см до максимум 114 см. Ее большие 76-миллиметровые колеса обеспечивают плавное движение, а также имеют стоп-систему, благодаря которой тележка опирается на отдельные ноги, оставаясь абсолютно стабильной и прочной.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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