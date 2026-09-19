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Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly купить с доставкой в Москве
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Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly

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Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 1
Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 2
Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 3
Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка
  • Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 1
  • Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 2
  • Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 3
  • Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384556
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Тележка
Высота, см
21
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х20
Вес, кг.
3.15

Описание товара Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly

Оригинальная колесная база MDOLLYVR Manfrotto. Регулируемая тележка Dolly Manfrotto серии VR – идеальный аксессуар, который обеспечит вашему воображению максимальную свободу движения. Она позволяет получить потрясающие кадры 360? в условиях быстрой смены расположений, когда вам нужно оперативно передвигать поддерживающую конструкцию, постоянно меняя точки обзора. Эта тележка Dolly идеально сочетается со штативами легкими и среднего веса. В рамках линии VR эта тележка сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto. У нее регулируемые ноги, которые варьируют занимаемую ей площадь от минимум 78 см до максимум 114 см. Ее большие 76-миллиметровые колеса обеспечивают плавное движение, а также имеют стоп-систему, благодаря которой тележка опирается на отдельные ноги, оставаясь абсолютно стабильной и прочной.

Отзывы о товаре Тележка Manfrotto MDOLLYVR Adjustable Dolly




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Тележка
Высота, см
21
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная колесная база MDOLLYVR Manfrotto. Регулируемая тележка Dolly Manfrotto серии VR – идеальный аксессуар, который обеспечит вашему воображению максимальную свободу движения. Она позволяет получить потрясающие кадры 360? в условиях быстрой смены расположений, когда вам нужно оперативно передвигать поддерживающую конструкцию, постоянно меняя точки обзора. Эта тележка Dolly идеально сочетается со штативами легкими и среднего веса. В рамках линии VR эта тележка сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto. У нее регулируемые ноги, которые варьируют занимаемую ей площадь от минимум 78 см до максимум 114 см. Ее большие 76-миллиметровые колеса обеспечивают плавное движение, а также имеют стоп-систему, благодаря которой тележка опирается на отдельные ноги, оставаясь абсолютно стабильной и прочной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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