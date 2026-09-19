Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя
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Характеристики
Описание товара Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя
Оригинальная колонна MBOOMCFVR-M Manfrotto. Удлиняющая карбоновая перекладина VR (журавль) среднего размера изготовлена из высококачественного углепластика, что гарантирует максимальную жесткость и экстремальную легкость. Благодаря 4 секциям она достигает максимальной высоты 2 метра и составляет только 62.5 см в сложенном виде, что позволяет легко производить съемку 360°. Журавль выдерживает до 2 кг в максимальном вертикальном удлинении. Штанга имеет двойное взаимозаменяемое крепление сверху: простым ввинчиванием верхнего диска пользователи могут легко и быстро переключаться с винта 1/4” на 3/8” в соответствии с типом устройства 360°, которое они хотят использовать. Прочные и надежные поворотные замки Twist Lock просты в эксплуатации благодаря прорезиненному ухвату и гарантируют максимально возможную прочность, когда перекладина полностью разложена. Благодаря гнезду 3/8” в основании, журавль идеально сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto, малой алюминиевой базой VR и выравнивающей базой как для студийной, так и для уличной съемки. Журавль идеально подходит для туризма, фестивалей, исследований, строительного планирования и многих других применений. Он обеспечивает новую, захватывающую перспективу местности и ландшафтов на возвышенной высоте.
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