Top.Mail.Ru
Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 - фото 1
Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вилка с штифт-адаптером
  • Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 - фото 1
  • Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384061
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Вилка с штифт-адаптером
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х9
Вес, г.
216

Описание товара Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504

Avenger F1504 - это полезный инструмент, изготовленный из алюминиевого сплава, который предназначен для крепления пенопластовых листов, используемых в качестве заполнения световых отражателей. 16-миллиметровый штифт может быть закреплён либо к зажиму Super Clamp, либо к Grip Head.

Отзывы о товаре Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Вилка с штифт-адаптером
Страна производитель
Китай
Описание
Avenger F1504 - это полезный инструмент, изготовленный из алюминиевого сплава, который предназначен для крепления пенопластовых листов, используемых в качестве заполнения световых отражателей. 16-миллиметровый штифт может быть закреплён либо к зажиму Super Clamp, либо к Grip Head.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилка с штифт-адаптером Avenger F1504 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...