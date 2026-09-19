Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
201
Максимальная высота, см
383
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23x21x193
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384050
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Стойка Avenger B6039CS из хромированной стали подходит для самых тяжелых студийных осветителей, а также для установки журавлей. Оборудование весом до 30 кг легко поднимается и опускается с помощью складной рукоятки с реечной передачей и уникальной системой из 4 тросов. Для установки оборудования предусмотрено гнездо 28 мм (1 1/8") и выдвижной палец 16 мм (5/8"). Одна из ног регулируется по длине для использования штатива на неровных поверхностях. Благодаря колесам со стопорами стойка легко перемещается по съемочной площадке. Встроенная педаль на центральной колонне позволяет оператору быстро подняться к осветителю, не опуская его полностью до пола.
Стойка Avenger B6039CS из хромированной стали подходит для самых тяжелых студийных осветителей, а также для установки журавлей. Оборудование весом до 30 кг легко поднимается и опускается с помощью складной рукоятки с реечной передачей и уникальной системой из 4 тросов. Для установки оборудования предусмотрено гнездо 28 мм (1 1/8") и выдвижной палец 16 мм (5/8"). Одна из ног регулируется по длине для использования штатива на неровных поверхностях. Благодаря колесам со стопорами стойка легко перемещается по съемочной площадке. Встроенная педаль на центральной колонне позволяет оператору быстро подняться к осветителю, не опуская его полностью до пола.
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