Стойка Avenger A2025F C-Stand 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
5.5
Описание товара Стойка Avenger A2025F C-Stand 25
Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются для удобства хранения. Максимальная нагрузка — 10 кг, максимальная высота — 2,53 м.
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Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 110 см
Страна производитель
Китай
Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются для удобства хранения. Максимальная нагрузка — 10 кг, максимальная высота — 2,53 м.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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