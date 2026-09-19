Стойка Avenger A0010 Baby Stand 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 47 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383997
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 47 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
2
Описание товара Стойка Avenger A0010 Baby Stand 10
Стойка с 3 алюминиевыми секциями и 2 фиксаторами, ноги изготовлены из стали. Максимальная нагрузка — 15 кг, максимальная рабочая высота — 1 м. Стойка совместима с колесами A900N (продаются отдельно). В верхней части стойки расположен штифт-адаптер 5/8 (16мм). Стойка снабжена одной выравнивающей ногой для удобства работы на неровных поверхностях.
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Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 47 см
Страна производитель
Китай
Стойка с 3 алюминиевыми секциями и 2 фиксаторами, ноги изготовлены из стали. Максимальная нагрузка — 15 кг, максимальная рабочая высота — 1 м. Стойка совместима с колесами A900N (продаются отдельно). В верхней части стойки расположен штифт-адаптер 5/8 (16мм). Стойка снабжена одной выравнивающей ногой для удобства работы на неровных поверхностях.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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