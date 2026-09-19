Колеса для студийной стойки Avenger B9000P
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383993
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
2
Описание товара Колеса для студийной стойки Avenger B9000P
Колеса для стойки Avenger B9000P предназначены для стоек серии Avenger Strato Safe.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Колеса для стойки Avenger B9000P предназначены для стоек серии Avenger Strato Safe.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Колеса для студийной стойки Avenger B9000P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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