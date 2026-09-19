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Кронштейн настенный Avenger F809 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный Avenger F809

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Кронштейн настенный Avenger F809
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383981
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
900

Описание товара Кронштейн настенный Avenger F809

Avenger F809 угловой кронштейн для крепления к стене. Втулка 16 мм (5/8).

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Avenger F809




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Описание
Avenger F809 угловой кронштейн для крепления к стене. Втулка 16 мм (5/8).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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