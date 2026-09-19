Кроштейн Avenger F805
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
700
Описание товара Кроштейн Avenger F805
Avenger F805 – стальной кронштейн диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 6 дюймов (15,24 см). Пластина имеет восемь опорных точек для гвоздей или шурупов (в комплект не входят). Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования на потолок или стену.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Avenger F805 – стальной кронштейн диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 6 дюймов (15,24 см). Пластина имеет восемь опорных точек для гвоздей или шурупов (в комплект не входят). Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования на потолок или стену.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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