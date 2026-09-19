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Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT купить с доставкой в Москве
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Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT

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Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT - фото 1
Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
  • Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT - фото 1
  • Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383963
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
2.88

Описание товара Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT

Комплект аксессуаров, который можно использовать самостоятельно или в сочетании со стойкой для установки и точного позиционирования флагов, экранов и источников света. Комплект состоит из зажима D200B черного цвета. штифт-адаптера 16мм E600. кронштейн D520B черный 40.

Отзывы о товаре Комплект фиксаторов и перекладины Avenger D800KIT




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аксессуаров, который можно использовать самостоятельно или в сочетании со стойкой для установки и точного позиционирования флагов, экранов и источников света. Комплект состоит из зажима D200B черного цвета. штифт-адаптера 16мм E600. кронштейн D520B черный 40.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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