Зажим Avenger C265B Eye Clamp
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
900
Описание товара Зажим Avenger C265B Eye Clamp
Минимальный диаметр зажима для круглой штанги 42 мм. Максимальный диаметр зажима для круглой штанги 60 мм. Изготовлен из алюминия.
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Минимальный диаметр зажима для круглой штанги 42 мм. Максимальный диаметр зажима для круглой штанги 60 мм. Изготовлен из алюминия.
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