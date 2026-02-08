Настольная игра GaGa games Дэни GG198
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Характеристики
Описание товара Настольная игра GaGa games Дэни GG198
Мальчик Дэни слышит голоса, и, кстати, вы – один из них. И вы не желаете замолкать. Действуйте все вместе, общаясь между собой с помощью воспоминаний Дэни, чтобы остаться в его голове! Если же вам досталась роль мальчика, то старайтесь помешать им, чтобы заставить исчезнуть, не раскрывая себя!. В свой ход игрок показывает остальным участникам карту идеи, на которой написаны пять слов. Карта выбора указывает этому игроку на слово, которое нужно объяснить. Для этого используются карты воспоминаний их можно выкладывать на стол как угодно – показывать изображения на них полностью, закрывать части рисунка, класть друг на друга и даже вообще не открывать, а оставить лежать рубашкой вверх. Если остальные игроки смогли угадать слово, то победа в этом раунде за Личностями, если же нет, то выигрывает Дэни.
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Достоинства:
Комментарий:
Покупали для набора в подарок. Открывать не стали. Внешне выглядит красиво, достойно
Достоинства:
Комментарий:
хороша интересная игра, купила семье на новый год, всем очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие карточки. Атмосверно нуарные и мрачновато сочные. Для игр в компании пойдет. Прикольные.
Достоинства:
Комментарий:
карточки в хорошем состояние, пришли вовремя, советую
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень интересная! С огромным удовольствием играли вместе с детьми большой компанией на новогодних каникулах. Еще плюс у этой игры, что существует приложение, с ним очень атмосферно проходит игра.
Достоинства:
Комментарий:
очень рекомендую игру Дэни. одна из лучших головоломок за последние 5 лет на рынке настолок
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая игра для компании, интересно посмотреть кто как мыслит. Эта версия нравится всем больше, чем « Дени едет в Голивуд»
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра правда все в компании играли в первые
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень классная. Сначала она кажется не понятной, но потом становится очень интересно. Очень советую
Достоинства:
Комментарий:
всё красиво:), пришло быстро. Если удастся поиграть в ближайшее время, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра для компании. Что-то между мафией и имаджинариум.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в хорошем состоянии, очень любим с друзьями эту игру)
Достоинства:
Комментарий:
упаковка только пленка, но доставка отличная, уголки коробки целые. На подарок подойдет Саму игру беру второй раз, сейчас на подарок. Первая коробка дома, очень интересная игра, смесь элиас, крокодила и мафии
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Упаковка целостная, брал в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
супер игра. играем взрослыми, 4 или 6 чел. не надоедает, оба комплекта взяли
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра! Доставка своевременно. Упаковано отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень понравилась,простые правила,но затягивает и интересно наблюдать как по-разному люди воспринимают одни и те же картинки
Достоинства:
Комментарий:
коробка была обёрнута обычным тоненьким полиэтиленом, но всё равно пришла целой. очень интересная игра, в жанре «один загадывает, остальные отгадывают» — самая любимая
Достоинства:
Комментарий:
Подарили друзьям на день рождения, они сказали, что шикарная игра, и не одноразовая
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра для большой компании и не не очень большой) Качество карточек отличное, картон хороший, сама печать тоже на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра! и с юмором и с воображением. интересно играть с новыми интересными знакомыми. люди открываются - завораживающе!
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, правила простые, увлекает даже тех, кто не любит настолки
Достоинства:
Комментарий:
Супер, брала на подарок, брат доволен, обе части ему понравились!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество печати, игра интересная не обычная, заставляет включить фантазию
Достоинства:
Комментарий:
Игра красивая, всё пришло в комплектации, пока не удалось поиграть на большую компанию
Достоинства:
Комментарий:
классная игра, сложнее имаджинариума, но веселее. в первый раз запутались, но потом распутались
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная, постоянно с друзьями играем. Все в идеальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Смесь визуала и мафии. Довольно весело. Пришла в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
прикольно. впятером играли. всем понравилось. нужно проявить фантазию. а так же внимательно прочтите правила.
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень интересная, всем, с кем играл, понравилась. Сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
игра интересная . долго вникаешь в правила ,но потом игроки раскрываются и узнаешь много нового ))))
Достоинства:
Комментарий:
очень интересная игра, что-то есть от имаджинариум и от мафии. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Не взяла т.к. одновременно с подругой купили одинаковые в общую компанию игроков
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настолка, качественная. Карточек много, все в хорошей упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Игру брали в подарок. К покупателю нет вопросов игра пришла целая, оригинальная. Но я бы сказал что игра многим не подойдет. Сочтут скучной.
Достоинства:
Комментарий:
отличное полиграфическое исполнение, да и сама игра очень необычная, заставляет действовать нестандартно
Достоинства:
Комментарий:
Игра уникальная. Таких правил не встречал. Похож на Имоджинариум с нотками Мафии.
Достоинства:
Комментарий:
Опыт с этой игрой уже был, решили приобрести в подарок. Получатель доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень понравилась. Если сомневаетесь покупать или нет, то покупайте: смесь мафии с эмоджинариумом
Достоинства:
Комментарий:
Довольно сложная игра в плане восприятия, мозг заставляет подумать, но интересно
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Дэни GG198
Достоинства:
Комментарий:
Покупали для набора в подарок. Открывать не стали. Внешне выглядит красиво, достойно
Достоинства:
Комментарий:
хороша интересная игра, купила семье на новый год, всем очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие карточки. Атмосверно нуарные и мрачновато сочные. Для игр в компании пойдет. Прикольные.
Достоинства:
Комментарий:
карточки в хорошем состояние, пришли вовремя, советую
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень интересная! С огромным удовольствием играли вместе с детьми большой компанией на новогодних каникулах. Еще плюс у этой игры, что существует приложение, с ним очень атмосферно проходит игра.
Достоинства:
Комментарий:
очень рекомендую игру Дэни. одна из лучших головоломок за последние 5 лет на рынке настолок
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая игра для компании, интересно посмотреть кто как мыслит. Эта версия нравится всем больше, чем « Дени едет в Голивуд»
Достоинства:
Комментарий:
интересная игра правда все в компании играли в первые
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень классная. Сначала она кажется не понятной, но потом становится очень интересно. Очень советую
Достоинства:
Комментарий:
всё красиво:), пришло быстро. Если удастся поиграть в ближайшее время, дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра для компании. Что-то между мафией и имаджинариум.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в хорошем состоянии, очень любим с друзьями эту игру)
Достоинства:
Комментарий:
упаковка только пленка, но доставка отличная, уголки коробки целые. На подарок подойдет Саму игру беру второй раз, сейчас на подарок. Первая коробка дома, очень интересная игра, смесь элиас, крокодила и мафии
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Упаковка целостная, брал в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
супер игра. играем взрослыми, 4 или 6 чел. не надоедает, оба комплекта взяли
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра! Доставка своевременно. Упаковано отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень понравилась,простые правила,но затягивает и интересно наблюдать как по-разному люди воспринимают одни и те же картинки
Достоинства:
Комментарий:
коробка была обёрнута обычным тоненьким полиэтиленом, но всё равно пришла целой. очень интересная игра, в жанре «один загадывает, остальные отгадывают» — самая любимая
Достоинства:
Комментарий:
Подарили друзьям на день рождения, они сказали, что шикарная игра, и не одноразовая
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра для большой компании и не не очень большой) Качество карточек отличное, картон хороший, сама печать тоже на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра! и с юмором и с воображением. интересно играть с новыми интересными знакомыми. люди открываются - завораживающе!
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, правила простые, увлекает даже тех, кто не любит настолки
Достоинства:
Комментарий:
Супер, брала на подарок, брат доволен, обе части ему понравились!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество печати, игра интересная не обычная, заставляет включить фантазию
Достоинства:
Комментарий:
Игра красивая, всё пришло в комплектации, пока не удалось поиграть на большую компанию
Достоинства:
Комментарий:
классная игра, сложнее имаджинариума, но веселее. в первый раз запутались, но потом распутались
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная, постоянно с друзьями играем. Все в идеальном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Смесь визуала и мафии. Довольно весело. Пришла в хорошем состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
прикольно. впятером играли. всем понравилось. нужно проявить фантазию. а так же внимательно прочтите правила.
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень интересная, всем, с кем играл, понравилась. Сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
игра интересная . долго вникаешь в правила ,но потом игроки раскрываются и узнаешь много нового ))))
Достоинства:
Комментарий:
очень интересная игра, что-то есть от имаджинариум и от мафии. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Не взяла т.к. одновременно с подругой купили одинаковые в общую компанию игроков
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настолка, качественная. Карточек много, все в хорошей упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Игру брали в подарок. К покупателю нет вопросов игра пришла целая, оригинальная. Но я бы сказал что игра многим не подойдет. Сочтут скучной.
Достоинства:
Комментарий:
отличное полиграфическое исполнение, да и сама игра очень необычная, заставляет действовать нестандартно
Достоинства:
Комментарий:
Игра уникальная. Таких правил не встречал. Похож на Имоджинариум с нотками Мафии.
Достоинства:
Комментарий:
Опыт с этой игрой уже был, решили приобрести в подарок. Получатель доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Игра очень понравилась. Если сомневаетесь покупать или нет, то покупайте: смесь мафии с эмоджинариумом
Достоинства:
Комментарий:
Довольно сложная игра в плане восприятия, мозг заставляет подумать, но интересно