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Утюг Viconte VC-4312 купить с доставкой в Москве
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Утюг Viconte VC-4312

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Утюг Viconte VC-4312 - фото 1
Утюг Viconte VC-4312 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Viconte VC-4312 - фото 1
  • Утюг Viconte VC-4312 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380954
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Характеристики

Бренд
Viconte
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х25
Вес, кг.
2.2

Описание товара Утюг Viconte VC-4312

Утюг VICONTE VC-4312 зеленого цвета привлекает внимание элегантным дизайном, небольшим весом и нескользящей рукояткой. Устройство действует с мощностью 2900 Вт и оснащено функциями парового удара и разбрызгивания. Модель поставляется с мерным стаканом и может использоваться для вертикального отпаривания. Комфортной эксплуатации утюга способствует наличие системы самоочистки и желобка для пуговиц.

Отзывы о товаре Утюг Viconte VC-4312




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Характеристики
Бренд
Viconte
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг VICONTE VC-4312 зеленого цвета привлекает внимание элегантным дизайном, небольшим весом и нескользящей рукояткой. Устройство действует с мощностью 2900 Вт и оснащено функциями парового удара и разбрызгивания. Модель поставляется с мерным стаканом и может использоваться для вертикального отпаривания. Комфортной эксплуатации утюга способствует наличие системы самоочистки и желобка для пуговиц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Viconte VC-4312 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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