Top.Mail.Ru
Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 1
Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 2
Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 3
Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
  • Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 1
  • Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 2
  • Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 3
  • Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380588
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Термопот
Размеры в упаковке, см
36х29х19
Вес, кг.
2.3

Описание товара Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver

Термопот Mystery MTP-2442 с мощностью 700 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру на заданном уровне длительное время. Объем резервуара для воды равен 4.5 л. Термопот в металлическом корпусе поддерживает два режима работы: кипячение и поддержание температуры.

Отзывы о товаре Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Термопот
Описание
Термопот Mystery MTP-2442 с мощностью 700 Вт совмещает функции чайника и термоса. Он способен кипятить воду и поддерживать ее высокую температуру на заданном уровне длительное время. Объем резервуара для воды равен 4.5 л. Термопот в металлическом корпусе поддерживает два режима работы: кипячение и поддержание температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Mystery MTP-2442 White/Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...