Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379977
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01, Диаметр окружностей, мм - 1,5/0,6/0,15/0,07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y
Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y – аксессуар, который необходим для калибровки программы анализа изображений. С его помощью определяется поправочный коэффициент, который позволяет программе быстро переводить значения в разные единицы измерения. Слайд совместим с микроскопами любых производителей. Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y представляет собой прозрачное стекло. В центре находится микрометрическая шкала. Цена деления составляет 0,01 мм. По обеим сторонам от шкалы расположены окружности разного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм).
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01, Диаметр окружностей, мм - 1,5/0,6/0,15/0,07
Страна производитель
Китай
Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y – аксессуар, который необходим для калибровки программы анализа изображений. С его помощью определяется поправочный коэффициент, который позволяет программе быстро переводить значения в разные единицы измерения. Слайд совместим с микроскопами любых производителей. Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y представляет собой прозрачное стекло. В центре находится микрометрическая шкала. Цена деления составляет 0,01 мм. По обеим сторонам от шкалы расположены окружности разного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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