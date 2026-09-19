Йогуртница Rommelsbacher JG 80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
19.5х19х19.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х16
Вес, кг.
2.5
Описание товара Йогуртница Rommelsbacher JG 80
Йогуртница Rommelsbacher JG 80 работает в 4 режимах. Они помогут приготовить не только полезное лакомство, но также травяной сбор и сыры. Программируемый таймер автоматически выключит прибор по истечении обозначенного временного отрезка. Защитная технология убережет устройство от внезапного перегрева. Йогуртница Rommelsbacher JG 80 комплектуется 6 емкостями. Они изготовлены с использованием стекла, которое не впитывает запахи и не воздействует на вкус ингредиентов. Характерный звуковой сигнал уведомит, что настало время приступать к дегустации. Дисплей укажет выбранные пользователем параметры.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
19.5х19х19.5 см
Страна производитель
Китай
Йогуртница Rommelsbacher JG 80 работает в 4 режимах. Они помогут приготовить не только полезное лакомство, но также травяной сбор и сыры. Программируемый таймер автоматически выключит прибор по истечении обозначенного временного отрезка. Защитная технология убережет устройство от внезапного перегрева. Йогуртница Rommelsbacher JG 80 комплектуется 6 емкостями. Они изготовлены с использованием стекла, которое не впитывает запахи и не воздействует на вкус ингредиентов. Характерный звуковой сигнал уведомит, что настало время приступать к дегустации. Дисплей укажет выбранные пользователем параметры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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