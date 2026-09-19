Насадка Микромед 0,5х МС-5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Особенности
Увеличение объективной части(0,5~2х), окуляр 5х (0,25~10х), окуляр 10х (5~20х), окуляр 15х(7,5~30х), Окуляр 20х (10~40х)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Насадка Микромед 0,5х МС-5
Насадка Микромед 0,5х МС-5
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насадка
Особенности
Увеличение объективной части(0,5~2х), окуляр 5х (0,25~10х), окуляр 10х (5~20х), окуляр 15х(7,5~30х), Окуляр 20х (10~40х)
Страна производитель
Китай
Насадка Микромед 0,5х МС-5
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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