Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х27
Вес, кг.
4.5
Описание товара Краскораспылитель Bosch PFS 5000E (0603207200)
Особенности:
- Самый мощный и универсальный краскораспылитель в своем классе
- Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида — без разбавления
- Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки
- Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах над головой или вблизи пола
- Превосходная гибкость и мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам
- Плавная регулировка объема воздуха — для настройки интенсивности нанесения краски
- Ножной выключатель для включения и выключения инструмента
- Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок
Комплектация:
2 емкости с краской об. 1000 мл, с крышкой 1 600 A00 1GG
Насадка для водоэмульсионной краски белая
Насадка для лазурей серая
Насадка для эмалей черная
Цветной фильтр
Щетка для очистки