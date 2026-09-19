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Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378082
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
2.88

Описание товара Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный

Монокулярный микроскоп Levenhuk 400M предназначен для изучения прозрачных образцов в проходящем свете. Для наблюдений применяется метод светлого поля. Микроскоп пригодится для общеклинических, цитологических и других исследований биологических образцов. Он станет хорошим выбором для работы в лаборатории и обучения студентов разных специальностей. В микроскопе установлена широкопольная ахроматическая оптика. Увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат, что позволяет изучать средние и крупные структуры. Передаваемая картинка четкая и ясная, контрастность деталей находится на высоком уровне. Насадка микроскопа имеет наклон в 45°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Кроме того, насадку можно поворачивать на 360°. Револьверное устройство вмещает три объектива, причем 40-кратный объектив снабжен пружинящей оправой – для защиты передней линзы от повреждений.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Описание
Монокулярный микроскоп Levenhuk 400M предназначен для изучения прозрачных образцов в проходящем свете. Для наблюдений применяется метод светлого поля. Микроскоп пригодится для общеклинических, цитологических и других исследований биологических образцов. Он станет хорошим выбором для работы в лаборатории и обучения студентов разных специальностей. В микроскопе установлена широкопольная ахроматическая оптика. Увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат, что позволяет изучать средние и крупные структуры. Передаваемая картинка четкая и ясная, контрастность деталей находится на высоком уровне. Насадка микроскопа имеет наклон в 45°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Кроме того, насадку можно поворачивать на 360°. Револьверное устройство вмещает три объектива, причем 40-кратный объектив снабжен пружинящей оправой – для защиты передней линзы от повреждений.
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Доставка
Отзывы


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