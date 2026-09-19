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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378082
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Описание товара Микроскоп Levenhuk 400M, монокулярный
Монокулярный микроскоп Levenhuk 400M предназначен для изучения прозрачных образцов в проходящем свете. Для наблюдений применяется метод светлого поля. Микроскоп пригодится для общеклинических, цитологических и других исследований биологических образцов. Он станет хорошим выбором для работы в лаборатории и обучения студентов разных специальностей. В микроскопе установлена широкопольная ахроматическая оптика. Увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат, что позволяет изучать средние и крупные структуры. Передаваемая картинка четкая и ясная, контрастность деталей находится на высоком уровне. Насадка микроскопа имеет наклон в 45°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Кроме того, насадку можно поворачивать на 360°. Револьверное устройство вмещает три объектива, причем 40-кратный объектив снабжен пружинящей оправой – для защиты передней линзы от повреждений.
Монокулярный микроскоп Levenhuk 400M предназначен для изучения прозрачных образцов в проходящем свете. Для наблюдений применяется метод светлого поля. Микроскоп пригодится для общеклинических, цитологических и других исследований биологических образцов. Он станет хорошим выбором для работы в лаборатории и обучения студентов разных специальностей. В микроскопе установлена широкопольная ахроматическая оптика. Увеличение микроскопа составляет от 40 до 400 крат, что позволяет изучать средние и крупные структуры. Передаваемая картинка четкая и ясная, контрастность деталей находится на высоком уровне. Насадка микроскопа имеет наклон в 45°, что повышает комфорт длительных наблюдений. Кроме того, насадку можно поворачивать на 360°. Револьверное устройство вмещает три объектива, причем 40-кратный объектив снабжен пружинящей оправой – для защиты передней линзы от повреждений.
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