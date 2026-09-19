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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378063
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
7–45
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х35
Вес, кг.
5.62

Описание товара Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный

Бинокулярный стереоскопический микроскоп Levenhuk ZOOM 1B можно использовать для изучения крупных образцов любой степени прозрачности. Он позволяет использовать и проходящий, и отраженный свет в наблюдениях по методу светлого поля. Микроскоп хорошо подойдет для профессиональной работы часового мастера, ювелира, геолога, зоолога, ботаника, филателиста, нумизмата. Благодаря простоте управления микроскоп можно использовать и для любительских исследований. Бинокулярная насадка позволяет вести наблюдения сразу обоими глазами – это снижает нагрузку на зрение и делает длительную работу с образцами более удобной. Визуальная часть имеет наклон, всю насадку можно поворачивать на 360°. В комплектацию включены широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением, которые обеспечивают хороший угол обзора. Объектив панкратический, а значит, кратность микроскопа можно изменять плавно, а не ступенчато. Общее увеличение оптики составляет от 7 до 45 крат. Есть грубая настройка резкости.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
7–45
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокулярный стереоскопический микроскоп Levenhuk ZOOM 1B можно использовать для изучения крупных образцов любой степени прозрачности. Он позволяет использовать и проходящий, и отраженный свет в наблюдениях по методу светлого поля. Микроскоп хорошо подойдет для профессиональной работы часового мастера, ювелира, геолога, зоолога, ботаника, филателиста, нумизмата. Благодаря простоте управления микроскоп можно использовать и для любительских исследований. Бинокулярная насадка позволяет вести наблюдения сразу обоими глазами – это снижает нагрузку на зрение и делает длительную работу с образцами более удобной. Визуальная часть имеет наклон, всю насадку можно поворачивать на 360°. В комплектацию включены широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением, которые обеспечивают хороший угол обзора. Объектив панкратический, а значит, кратность микроскопа можно изменять плавно, а не ступенчато. Общее увеличение оптики составляет от 7 до 45 крат. Есть грубая настройка резкости.
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