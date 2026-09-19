Сабвуфер ACV FEST F12D2

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377200
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Больше баса и мощности в доступном ценовом сегменте! Сабвуфер 12 дюймов с мощностью RMS 350 Вт, диапазоном частот 28-1200 Гц и звуковой катушкой 2 дюйма. В сабвуферах ACV серии FEST реализованы проверенные и надежные технологические решения для воспроизведения низкого баса в автомобиле. Жёсткий и легкий диффузор из непресcованной целлюлозы, 2 высококачественных ферритовых кольца общим весом 80 унций, высокотемпературная двойная 2-дюймовая катушка, 8-дюймовая шайба, прошитые подводящие, подпружиненные терминалы. Первоклассная сборка и тотальный контроль качества каждой единицы на всех этапах производства. FEST F12D2 можно смело назвать лучшим сабвуфером начального уровня. Отличные электроакустические характеристики позволяют установить ACV FEST в корпус любого типа. При этом модель успешно конкурирует по стоимости на рынке автозвука. Невероятная выносливость, производительность и очень плотный бас – то, что нужно для вашего автомобиля.
Больше баса и мощности в доступном ценовом сегменте! Сабвуфер 12 дюймов с мощностью RMS 350 Вт, диапазоном частот 28-1200 Гц и звуковой катушкой 2 дюйма. В сабвуферах ACV серии FEST реализованы проверенные и надежные технологические решения для воспроизведения низкого баса в автомобиле. Жёсткий и легкий диффузор из непресcованной целлюлозы, 2 высококачественных ферритовых кольца общим весом 80 унций, высокотемпературная двойная 2-дюймовая катушка, 8-дюймовая шайба, прошитые подводящие, подпружиненные терминалы. Первоклассная сборка и тотальный контроль качества каждой единицы на всех этапах производства. FEST F12D2 можно смело назвать лучшим сабвуфером начального уровня. Отличные электроакустические характеристики позволяют установить ACV FEST в корпус любого типа. При этом модель успешно конкурирует по стоимости на рынке автозвука. Невероятная выносливость, производительность и очень плотный бас – то, что нужно для вашего автомобиля.
Сабвуфер ACV FEST F12D2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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