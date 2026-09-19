Микроскоп Levenhuk MED 45T, тринокулярный
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 45T, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED 45T создан для профессиональных микроисследований в лаборатории. Его возможности оценят специалисты, работающие в разных областях науки: биохимики, микробиологи, медики, ветеринары и другие. Этот микроскоп для клинических исследований позволяет вести наблюдения «сухим» или иммерсионным методом, с использованием темного или светлого поля, фазово-контрастной микроскопии или освещения по методу Келера. Планахроматическая оптика дает увеличение от 40 до 1000 крат, минимизирует искажения, создает плоское поле зрения – качество картинки позволит изучать совсем малые структуры. Отдельно остановимся на фазово-контрастной микроскопии, которую позволяет использовать этот микроскоп. Метод повышает контрастность и четкость полупрозрачных и прозрачных образцов до такого уровня, которого при классическом исследовании можно достичь только путем окрашивания. Поэтому фазово-контрастная микроскопия незаменима при исследовании живых образцов в естественном виде, так как любое окрашивание неизбежно приводит к их гибели. Метод можно применять для анализа питьевой воды, паразитологических, цитологических, гематологических и других видов исследований.
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