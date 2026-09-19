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Насос для надувных изделий Intex 66638 купить с доставкой в Москве
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Насос для надувных изделий Intex 66638

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Насос для надувных изделий Intex 66638
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
810 руб.  1 485 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367285
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Насос
Размер
13x14.9x11.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х11
Вес, г.
333

Описание товара Насос для надувных изделий Intex 66638

Электрический насос Intex 66638. Для работы насоса необходимо 6 шт батареек или аккумуляторов Тип С. При помощи данного насоса можно накачивать или сдувать любые надувные изделия производства Intex (кровати, матрасы, бассейны, лодки, плавательные принадлежности, игровые центры). Насос удобно брать с собой в поездки и на природу, где нет электрической сети. В комплекте 3 насадки.

Отзывы о товаре Насос для надувных изделий Intex 66638




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Насос
Размер
13x14.9x11.1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический насос Intex 66638. Для работы насоса необходимо 6 шт батареек или аккумуляторов Тип С. При помощи данного насоса можно накачивать или сдувать любые надувные изделия производства Intex (кровати, матрасы, бассейны, лодки, плавательные принадлежности, игровые центры). Насос удобно брать с собой в поездки и на природу, где нет электрической сети. В комплекте 3 насадки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос для надувных изделий Intex 66638 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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