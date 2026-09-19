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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363014
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Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный
Levenhuk MED 35T – тринокулярная модель микроскопа из профессиональной линейки Levenhuk MED. В нем используются планахроматические объективы, широкопольные окуляры и мощная галогенная подсветка. Микроскоп найдет свое применение в лаборатории, на кафедре высшего учебного заведения, в медицинском или оздоровительном центре. Возможности микроскопа оценят специалисты, работающие в разных областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 35 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности.
Levenhuk MED 35T – тринокулярная модель микроскопа из профессиональной линейки Levenhuk MED. В нем используются планахроматические объективы, широкопольные окуляры и мощная галогенная подсветка. Микроскоп найдет свое применение в лаборатории, на кафедре высшего учебного заведения, в медицинском или оздоровительном центре. Возможности микроскопа оценят специалисты, работающие в разных областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 35 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности.
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