Большая ножка Gitzo GSF50 50мм, 3шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Большая ножка Gitzo GSF50 50мм, 3шт
Комплект больших ножек Gitzo GSF50 50мм (набор из 3 ножек) является незаменимым аксессуаром для штатива, который обеспечивает надежное сцепление и максимальную устойчивость на любой поверхности — от скользких полов до мягкого песка. Интегрированный шар позволяет большой резиновой ножке поворачиваться до полного контакта с площадкой, независимо от угла ноги или типа поверхности, на которую она установлена. Эта модель совместима со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF50 заменяет G1220.130B3 и G1410.130B3.
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Комплект больших ножек Gitzo GSF50 50мм (набор из 3 ножек) является незаменимым аксессуаром для штатива, который обеспечивает надежное сцепление и максимальную устойчивость на любой поверхности — от скользких полов до мягкого песка. Интегрированный шар позволяет большой резиновой ножке поворачиваться до полного контакта с площадкой, независимо от угла ноги или типа поверхности, на которую она установлена. Эта модель совместима со всеми штативами Gitzo с резьбой 3/8 на окончании ног. GSF50 заменяет G1220.130B3 и G1410.130B3.
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