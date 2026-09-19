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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная купить с доставкой в Москве
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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная

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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361467
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная

Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC Quick Release Plate С-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы. GS5370LC представляет собой длинную площадку С-профиля, которая используется для многих голов Gitzo и включает в себя 2 винта - 1/4 и 3/8.

Отзывы о товаре Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная




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Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC Quick Release Plate С-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы. GS5370LC представляет собой длинную площадку С-профиля, которая используется для многих голов Gitzo и включает в себя 2 винта - 1/4 и 3/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC С, длинная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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