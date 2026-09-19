Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361448
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций
Монопод Gitzo Traveller GM2562T 2 серии является самым компактным ультралегким моноподом из карбона в семействе моноподов. Благодаря своей жесткой ноге Carbon eXact этот 6-секционный монопод надежно и безопасно удерживает до 12 кг фотографического оборудования и весит всего 405 грамм. Удивительно сильнее и жестче, чем его предшественники, он еще и исключительно компактный: складывается до 36,5 см благодаря новой системе замков Traveler G-lock. Новая устойчивая ножка монопода легко заменяется в случае износа. Ремешок для запястья имеет имеет умную застежку-клипсу, которая позволяет закрепить монопод на поясе или карманах. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, снимающих на открытом воздухе, которые ищут безупречную, прочную и в то же время легкую опору для своего ценного снаряжения.
Монопод Gitzo Traveller GM2562T 2 серии является самым компактным ультралегким моноподом из карбона в семействе моноподов. Благодаря своей жесткой ноге Carbon eXact этот 6-секционный монопод надежно и безопасно удерживает до 12 кг фотографического оборудования и весит всего 405 грамм. Удивительно сильнее и жестче, чем его предшественники, он еще и исключительно компактный: складывается до 36,5 см благодаря новой системе замков Traveler G-lock. Новая устойчивая ножка монопода легко заменяется в случае износа. Ремешок для запястья имеет имеет умную застежку-клипсу, которая позволяет закрепить монопод на поясе или карманах. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, снимающих на открытом воздухе, которые ищут безупречную, прочную и в то же время легкую опору для своего ценного снаряжения.
Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций