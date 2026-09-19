Top.Mail.Ru
Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото 1
Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото 1
  • Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361448
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
36
Количество секций в штативных ножках
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
142
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
36
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, кг.
1

Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций

Монопод Gitzo Traveller GM2562T 2 серии является самым компактным ультралегким моноподом из карбона в семействе моноподов. Благодаря своей жесткой ноге Carbon eXact этот 6-секционный монопод надежно и безопасно удерживает до 12 кг фотографического оборудования и весит всего 405 грамм. Удивительно сильнее и жестче, чем его предшественники, он еще и исключительно компактный: складывается до 36,5 см благодаря новой системе замков Traveler G-lock. Новая устойчивая ножка монопода легко заменяется в случае износа. Ремешок для запястья имеет имеет умную застежку-клипсу, которая позволяет закрепить монопод на поясе или карманах. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, снимающих на открытом воздухе, которые ищут безупречную, прочную и в то же время легкую опору для своего ценного снаряжения.

Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
36
Количество секций в штативных ножках
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
142
Максимальная нагрузка, кг
12
Минимальная рабочая высота, см
36
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Монопод Gitzo Traveller GM2562T 2 серии является самым компактным ультралегким моноподом из карбона в семействе моноподов. Благодаря своей жесткой ноге Carbon eXact этот 6-секционный монопод надежно и безопасно удерживает до 12 кг фотографического оборудования и весит всего 405 грамм. Удивительно сильнее и жестче, чем его предшественники, он еще и исключительно компактный: складывается до 36,5 см благодаря новой системе замков Traveler G-lock. Новая устойчивая ножка монопода легко заменяется в случае износа. Ремешок для запястья имеет имеет умную застежку-клипсу, которая позволяет закрепить монопод на поясе или карманах. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, снимающих на открытом воздухе, которые ищут безупречную, прочную и в то же время легкую опору для своего ценного снаряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монопод карбоновый Gitzo GM2562T 2 серия, 6 секций - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...