Top.Mail.Ru
Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 1
Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 2
Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 1
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 2
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
66
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
163
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
66
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, кг.
1

Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций

Монопод Gitzo GM4532 4 серии — инновационный 3-секционный легкий монопод из углепластика. Это самая быстрая в работе модель с самой прочной структурой в серии. В 4 серии используются штанги более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37,0 мм) и прочные штанги Carbon eXact, которые обеспечивают непоколебимую стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов, и видеокамер. При этом, моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно стройные для удобного захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4532 раскладывается до 163 см, надежно удерживая впечатляющие 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 66 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в походах. Инновационная 3-секционная структура этой модели делает возможной самые быстрые сборку и складывание в этой серии. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4532 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.

Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
66
Количество секций в штативных ножках
3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
163
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
66
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Монопод Gitzo GM4532 4 серии — инновационный 3-секционный легкий монопод из углепластика. Это самая быстрая в работе модель с самой прочной структурой в серии. В 4 серии используются штанги более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37,0 мм) и прочные штанги Carbon eXact, которые обеспечивают непоколебимую стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов, и видеокамер. При этом, моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно стройные для удобного захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4532 раскладывается до 163 см, надежно удерживая впечатляющие 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 66 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в походах. Инновационная 3-секционная структура этой модели делает возможной самые быстрые сборку и складывание в этой серии. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4532 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...