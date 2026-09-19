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Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций купить с доставкой в Москве
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Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций

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Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 1
Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 2
Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 3
Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 1
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 2
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 3
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361444
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
44
Количество секций в штативных ножках
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
154
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
44
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, кг.
1

Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций

Монопод Gitzo GM4562 4 серии — 6-секционный легкий монопод из карбона, предназначенный для профессиональных спортивных фотографов, которым требуется компактное, адаптивное и легкое решение в работе. В 4 серии используются прочные штанги Carbon eXact более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37 мм), которые обеспечивают максимальную стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов и видеокамер. При этом моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно удобные для захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко фиксируя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4562 раскладывается до 154 см, надежно удерживая 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 44 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем с помощью ремня, что удобно в походах. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4562 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукояткой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.

Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM4562 4 серия, 6 секций




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
44
Количество секций в штативных ножках
6
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
154
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
44
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Монопод Gitzo GM4562 4 серии — 6-секционный легкий монопод из карбона, предназначенный для профессиональных спортивных фотографов, которым требуется компактное, адаптивное и легкое решение в работе. В 4 серии используются прочные штанги Carbon eXact более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37 мм), которые обеспечивают максимальную стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов и видеокамер. При этом моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно удобные для захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко фиксируя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4562 раскладывается до 154 см, надежно удерживая 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 44 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем с помощью ремня, что удобно в походах. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4562 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукояткой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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