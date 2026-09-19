Описание товара Штативная голова Gitzo GHF3W 3W жидкостная

3-осевая жидкостная голова Gitzo 3 Way Fluid Head разработана для обеспечения точного и универсального позиционирования камеры. Идеально подходит для: фотографов-пейзажистов, которым требуется точное кадрирование и отточенная композиция, cтудийных фотографов, которым необходима точеная выверенная композиция, фотографов-архитекторов, которые экспериментируют с ракурсами для достижения разных творческих перспектив. Голова предлагает большую универсальность в работе, а также точное кадрирование для творческой фотографии. Голова Gitzo 3 Way Fluid Head имеет жесткий и сверхлегкий магниевый корпус, весит менее 1 кг и может безопасно выдерживать полезную нагрузку до 13 кг. Запатентованные выдвижные ручки делают ее идеальной головой для съемочных приключений на природе. Оснащена отдельным жидкостным картриджем для каждой оси. Обеспечивает плавные и равномерные движения без задержек. Ее эргономичные ручки позволяют аккуратно и без усилий создавать композицию. Она оснащена быстросъемным держателем, с помощью которого площадка (включая прорезиненную пластину 7 см, совместимую с Arca-Swiss, в комплекте) может быть легко снята. Ширину быстросъемного держателя можно отрегулировать с помощью бокового винта, чтобы он был совместим с другими площадками. Чтобы зафиксировать площадку (и камеру), достаточно одного сильного нажатия на быстросъемный держатель. Кроме того, новый держатель площадок, поворачивающийся на 90°, обеспечивает большую гибкость при работе и выстраивании композиции. Он не только помогает переключаться с портретной ориентации на альбомную, но и упрощает съемку сверху и снизу. Это вращение предотвращает столкновение со штативами, такими как Systematic, которые оснащены более крупной крестовиной. Продуманный вращающийся пузырьковый уровень поддерживает точное позиционирование камеры по всем осям. Уровень можно легко изменить в соответствии с положением камеры. 3-осевая жидкостная голова разработана в беспроигрышно элегантном и минималистичном стиле Gitzo, который представляет собой отраслевой стандарт качества.