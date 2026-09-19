Объектив планахроматический Levenhuk MED 10x_76069
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Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 10 / Апертура: 0,25 / Рабочее расстояние, мм: 5,84 / Парфокальное расстояние, мм: 195 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: 160 / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: нет / Масляная иммерсия: нет.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
104
Описание товара Объектив планахроматический Levenhuk MED 10x_76069
Планахроматический объектив Levenhuk MED 10x – это высококлассный аксессуар для микроскопов. Он предназначен для исследования сложных микроструктур. Передаваемое объективом изображение отличается чистотой, высокой степенью контрастности и хорошей цветопередачей. Поле зрения плоское, сферические искажения практически отсутствуют. Увеличение объектива составляет 10 крат. Оптика объектива объектив сделан из стекла, корпус – металлический. Levenhuk MED 10x прекрасно подходит для работы в лаборатории. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 10 / Апертура: 0,25 / Рабочее расстояние, мм: 5,84 / Парфокальное расстояние, мм: 195 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: 160 / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: нет / Масляная иммерсия: нет.
Страна производитель
Китай
Планахроматический объектив Levenhuk MED 10x – это высококлассный аксессуар для микроскопов. Он предназначен для исследования сложных микроструктур. Передаваемое объективом изображение отличается чистотой, высокой степенью контрастности и хорошей цветопередачей. Поле зрения плоское, сферические искажения практически отсутствуют. Увеличение объектива составляет 10 крат. Оптика объектива объектив сделан из стекла, корпус – металлический. Levenhuk MED 10x прекрасно подходит для работы в лаборатории. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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