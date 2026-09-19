Объектив планахроматический Levenhuk MED 40x_76071
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Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 40 / Апертура: 0,65 / Рабочее расстояние, мм: 0,75 / Парфокальное расстояние, мм: 195 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: 160 / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: есть / Масляная иммерсия: нет.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х4
Вес, г.
108
Описание товара Объектив планахроматический Levenhuk MED 40x_76071
Levenhuk MED 40x – планахроматический объектив с 40-кратным увеличением. Его можно использовать для микробиологических исследований любого уровня сложности на микроскопах любых марок. Планахроматическая оптика хорошо известна тем, что значительно увеличивает качество передаваемой картинки. Она убирает сферические искажения, выравнивает поле зрения и улучшает цветопередачу. Levenhuk MED 40x прекрасно подходит для работы в лаборатории. Линзы объектива сделаны из оптического стекла, передняя линза защищена пружинящей оправой. Корпус металлический. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
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Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: медь / Оптическая конструкция: планахромат / Увеличение, крат: 40 / Апертура: 0,65 / Рабочее расстояние, мм: 0,75 / Парфокальное расстояние, мм: 195 / Толщина совместимого покровного стекла, мм: 0,17 / Длина совместимого тубуса, мм: 160 / Тип резьбы: WJ 4/5*1/36 / Пружинящая оправа: есть / Масляная иммерсия: нет.
Страна производитель
Китай
Levenhuk MED 40x – планахроматический объектив с 40-кратным увеличением. Его можно использовать для микробиологических исследований любого уровня сложности на микроскопах любых марок. Планахроматическая оптика хорошо известна тем, что значительно увеличивает качество передаваемой картинки. Она убирает сферические искажения, выравнивает поле зрения и улучшает цветопередачу. Levenhuk MED 40x прекрасно подходит для работы в лаборатории. Линзы объектива сделаны из оптического стекла, передняя линза защищена пружинящей оправой. Корпус металлический. Комплектация: Объектив, пластиковый футляр.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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