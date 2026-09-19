Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360026
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: алюминий / Увеличение 20 крат / Поле зрения 12 мм / Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х3х3
Вес, г.
60
Описание товара Окуляр Levenhuk MED 20x/12 (D30 мм)
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 с линзами из оптического стекла. Оптика приближает в 20 раз и передает четкую и яркую картинку высокого качества. Благодаря посадочному диаметру в 30 мм окуляр совместим с большинством современных микроскопов. Его можно использовать с моделями разных марок. Levenhuk MED 20x/12 – универсальный аксессуар для работы в лаборатории или домашних микробиологических исследований.
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Материал линз: оптическое стекло / Материал корпуса: алюминий / Увеличение 20 крат / Поле зрения 12 мм / Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Окуляр Levenhuk MED 20x/12 с линзами из оптического стекла. Оптика приближает в 20 раз и передает четкую и яркую картинку высокого качества. Благодаря посадочному диаметру в 30 мм окуляр совместим с большинством современных микроскопов. Его можно использовать с моделями разных марок. Levenhuk MED 20x/12 – универсальный аксессуар для работы в лаборатории или домашних микробиологических исследований.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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